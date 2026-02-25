25 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INTERDIÇÃO EM GUARÁ

VALE: Caminhão bate, fere motorista e derruba abacaxi na Dutra

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PRF
Carga de abacaxi foi tota derrubada na pista da Dutra
Carga de abacaxi foi tota derrubada na pista da Dutra

O motorista de um caminhão ficou ferido após perder o controle do veículo, bater na mureta do canteiro central e derramar a carga de abacaxi na pista da rodovia Presidente Dutra, no trecho de Guaratinguetá, na tarde desta quarta-feira (25).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente ocorreu no km 65, na pista sentido Rio de Janeiro, que teve a faixa da esquerda interditada por conta da carga de abacaxi espalhada na pista. Há cinco quilômetros de lentidão no local, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal). Na pista sentido São Paulo, o trânsito flui com lentidão.

O motorista foi socorrido no local com ferimentos leves e será encaminhado para a UPA de Guaratinguetá.

A PRF informou que uma retroescavadeira será utilizada para a retirada do material da pista. O serviço será feito pela concessionária RioSP, que administra a Via Dutra.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários