O motorista de um caminhão ficou ferido após perder o controle do veículo, bater na mureta do canteiro central e derramar a carga de abacaxi na pista da rodovia Presidente Dutra, no trecho de Guaratinguetá, na tarde desta quarta-feira (25).

O acidente ocorreu no km 65, na pista sentido Rio de Janeiro, que teve a faixa da esquerda interditada por conta da carga de abacaxi espalhada na pista. Há cinco quilômetros de lentidão no local, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal). Na pista sentido São Paulo, o trânsito flui com lentidão.