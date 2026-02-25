A Santa Sé confirmou nesta quarta-feira (25) as primeiras viagens apostólicas do papa Leão 14 em 2026. O calendário inclui uma missão de dez dias na África, uma visita de um dia ao Principado de Mônaco e uma viagem de seis dias à Espanha, com passagem pelas Ilhas Canárias.

As viagens ocorrerão após a ida de Leão à Turquia e ao Líbano, no final de 2025, e o anúncio das viagens pela Itália -- que o levarão, entre outros, a Lampedusa. Neste começo de ano, o papa retoma suas peregrinações ao redor do mundo.