Um homem de 46 anos é investigado pela Polícia Civil no Vale do Paraíba por ter usado uma motosserra para confrontar outro homem, de 51 anos, que teria tentado abusar da filha dele.
O caso aconteceu em Natividade da Serra no final de janeiro e continua em apuração. Nesta quarta-feira (25), o investigado esteve na Delegacia de Polícia, acompanhado de advogado, para prestar depoimento.
OVALE apurou que ele alegou que o homem de 51 anos tentou abusar da sua filha e que ele foi ao local para “falar com ele sobre o ocorrido”, e que teria sido agredido.
De acordo com o boletim de ocorrência, após saber que o suposto homem teria tentado algum tipo de abuso contra a filha, o investigado foi até um asilo desativado tirar satisfações do suposto agressor, que viveria em situação de rua.
No local, ele usou uma motosserra para cortar a porta de entrada do asilo abandonado, após supostamente ter sido agredido pelo homem.
Dentro do imóvel, na confusão entre os dois homens, o suposto abusador teria se cortado com a motosserra, tendo sido socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté.
O investigado nega que tenha usado a motosserra para atacar o desafeto. Ele disse à polícia que achou que o homem estava com uma faca e que ele (suposto abusador) teria escorregado e batido a cabeça, tendo o investigado deixado o imóvel depois disso.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio. Em atualização do boletim de ocorrência, em 5 de fevereiro, um homem de 36 anos também passou a ser considerado investigado. O caso segue em apuração.