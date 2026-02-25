Um homem de 46 anos é investigado pela Polícia Civil no Vale do Paraíba por ter usado uma motosserra para confrontar outro homem, de 51 anos, que teria tentado abusar da filha dele.

O caso aconteceu em Natividade da Serra no final de janeiro e continua em apuração. Nesta quarta-feira (25), o investigado esteve na Delegacia de Polícia, acompanhado de advogado, para prestar depoimento.