A Polícia Civil identificou como João Bosco Moreira, de 69 anos, o aposentado encontrado morto na tarde desta terça-feira (24) na Rodoviária Nova de São José dos Campos.

O caso foi registrado como “não criminal – morte suspeita” e “morte súbita, sem causa determinante aparente”, segundo boletim de ocorrência elaborado pelo CPJ (Central de Polícia Judiciária).

O que aconteceu