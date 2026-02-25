A Polícia Civil identificou como João Bosco Moreira, de 69 anos, o aposentado encontrado morto na tarde desta terça-feira (24) na Rodoviária Nova de São José dos Campos.
O caso foi registrado como “não criminal – morte suspeita” e “morte súbita, sem causa determinante aparente”, segundo boletim de ocorrência elaborado pelo CPJ (Central de Polícia Judiciária).
O que aconteceu
De acordo com o registro policial, João Bosco foi encontrado sem vida no banheiro de um ônibus que estava estacionado no terminal, localizado na rua Itororó, na Vila Cardoso.
Segundo relato de um agente da Guarda Civil Municipal de São José, que atendeu à ocorrência, o filho da vítima aguardava o pai retornar do sanitário. Ao perceber movimentação do Corpo de Bombeiros no interior do banheiro, aproximou-se e reconheceu o genitor já em óbito.
Os fatos teriam ocorrido entre 14h30 e 15h. A confirmação da morte foi registrada às 15h45 por uma unidade de suporte avançado.
Atendimento e preservação do local
A ocorrência mobilizou equipes da GCM, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Por se tratar de equipamento público municipal, o atendimento foi assumido pela Guarda Civil.
A área foi isolada para preservação da cena até a chegada da perícia técnica. O carro do IML (Instituto Médico Legal) foi acionado para remoção do corpo. O caso foi formalmente apresentado no 2º DP (Distrito Policial) de São José.
Investigação e exames
Foram requisitados exame necroscópico e perícia técnica, que deverão apontar a causa da morte. Até o momento, não há indícios de crime.
A Polícia Civil aguarda os laudos do IML para esclarecer as circunstâncias do falecimento.