A morte da estudante Radija Carvalheira Claret Montano, de 11 anos, causou comoção em Campos do Jordão. A menina passou mal durante uma aula na manhã de terça-feira (24) e, apesar de ter sido socorrida, não resistiu.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi registrado na delegacia do município como “morte súbita, sem causa determinante aparente” e classificado como “não criminal – morte suspeita”, procedimento adotado quando não há indícios imediatos de crime e a causa depende de exames e laudos técnicos.
Radija completaria 11 anos nesta quarta-feira (25).
O que aconteceu na escola
Segundo o boletim de ocorrência, a estudante passou mal durante uma aula de Educação Física na Escola Nicola Padula. A mãe relatou que recebeu uma ligação por volta das 11h informando que a filha não estava bem.
Ao chegar à unidade, encontrou a menina deitada no chão, aguardando atendimento médico.
Em nota oficial, a direção da escola e a Secretaria Municipal de Educação informaram que a equipe prestou atendimento imediato, acionando o socorro de urgência e, posteriormente, o Corpo de Bombeiros, que realizou os primeiros procedimentos e encaminhou a estudante ao pronto-socorro.
A escola afirmou que permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.
Histórico médico
De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe informou que Radija havia descoberto um problema cardíaco cerca de um ano atrás e ainda realizava exames para investigação.
O registro médico aponta que a estudante deu entrada no pronto-socorro já sem sinais vitais, com indícios de parada cardiorrespiratória prolongada, o que levou ao cumprimento dos protocolos legais para mortes sem causa definida. O corpo foi encaminhado para exames que devem apontar a causa oficial do óbito.
A Prefeitura de Campos do Jordão informou que o prefeito Carlos Eduardo (Caê) decretou luto oficial de três dias no município, por meio do Decreto nº 9.004/2026.
A Polícia Civil aguarda os laudos periciais que vão esclarecer a causa da morte. O caso segue sob apuração.
Questionamento sobre atendimento
No boletim, a mãe relatou que o atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) teria levado cerca de 38 minutos para chegar ao local.
Procurado pela reportagem, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Vale do Paraíba e Região Serrana informou, em nota, que não houve registro de chamada para o número 192 relacionada à ocorrência em sua Central de Regulação.
"O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu 192 Vale do Paraíba e Região Serrana manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento da aluna, de 11 anos, ocorrido na Escola Nicola Padula, no município de Campos do Jordão. Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos, comunidade escolar e todos os envolvidos. Informamos, de forma respeitosa e transparente, que não houve registro de chamada para o número 192 solicitando atendimento de urgência referente a essa ocorrência em nossa Central de Regulação. Esclarecemos ainda que o atendimento foi realizado por outra estrutura de atendimento de urgência. Reafirmamos nosso compromisso permanente com a assistência à população e mais uma vez manifestamos nosso pesar à família e amigos", diz nota do Samu.