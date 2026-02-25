A morte da estudante Radija Carvalheira Claret Montano, de 11 anos, causou comoção em Campos do Jordão. A menina passou mal durante uma aula na manhã de terça-feira (24) e, apesar de ter sido socorrida, não resistiu.

O caso foi registrado na delegacia do município como “morte súbita, sem causa determinante aparente” e classificado como “não criminal – morte suspeita”, procedimento adotado quando não há indícios imediatos de crime e a causa depende de exames e laudos técnicos.