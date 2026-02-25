A Defesa Civil do Estado de São Paulo realizou, nesta quarta-feira (26), às 11h, reunião de alinhamento estratégico com representantes das Defesas Civis municipais e das Secretarias de Estado para reforçar as ações de prevenção, preparação e resposta diante da previsão de chuvas intensas em diversas regiões do território paulista, com maior destaque para o Litoral Paulista.
De acordo com a previsão meteorológica para esta quinta-feira (26), a combinação de uma frente fria com a presença de um sistema atuando na costa paulista deverá favorecer a ocorrência de chuvas acompanhadas de raios e rajadas de vento.
Na faixa leste, com maior destaque para o Litoral, Região Metropolitana da Capital e regiões de Campinas, Sorocaba, Itapeva, Registro e São José dos Campos, essa interação entre os sistemas contribuirá para a concentração de umidade, ocasionando chuvas contínuas, intercaladas por pancadas mais intensas.
O mapa de risco de chuva indica áreas em alerta vermelho de perigo para o Vale do Ribeira e todo o litoral de São Paulo. Nas regiões como Campinas, Sorocaba, Itapeva, São José dos Campos e a Região Metropolitana da Capital o mapa indica estado de alerta. Já as demais áreas do interior estão classificadas em atenção.
Os acumulados pluviométricos permanecem elevados e, considerando que o solo já se encontra bastante saturado em diversas localidades, há risco para alagamentos, deslizamentos de terra e outros transtornos associados às condições meteorológicas.
Durante a reunião, a pauta inclui a apresentação do panorama meteorológico atualizado, avaliação de eventuais situações de anormalidade, planejamento da logística humanitária e definição de encaminhamentos operacionais, com foco na atuação coordenada e na preservação de vidas, principalmente com todas as equipes em completa prontidão realizando vistorias em áreas de risco.
O Gabinete de Crise permanece mobilizado ao longo do dia, com monitoramento contínuo e pronta resposta às ocorrências registradas no Estado.