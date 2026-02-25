A Defesa Civil do Estado de São Paulo realizou, nesta quarta-feira (26), às 11h, reunião de alinhamento estratégico com representantes das Defesas Civis municipais e das Secretarias de Estado para reforçar as ações de prevenção, preparação e resposta diante da previsão de chuvas intensas em diversas regiões do território paulista, com maior destaque para o Litoral Paulista.

De acordo com a previsão meteorológica para esta quinta-feira (26), a combinação de uma frente fria com a presença de um sistema atuando na costa paulista deverá favorecer a ocorrência de chuvas acompanhadas de raios e rajadas de vento.