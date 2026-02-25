A morte de Dona Marlene Ferreira Leite, de 69 anos, em São José dos Campos, não é um episódio que pode ser tratado como estatística, caso isolado ou fatalidade. É uma ferida aberta na consciência de nossa cidade. Uma mulher saiu para caminhar no seu bairro, como fez tantas outras vezes, e não voltou para casa porque foi atacada brutalmente por dois pit bulls. Sua dor, a dor de sua família e o choque que tomou conta da população não podem ser ignorados ou amenizados.

Como vereador, mas principalmente como ser humano, registro meu profundo pesar e solidariedade à família de Dona Marlene. Peço a Deus que lhes dê força para atravessar esse luto e que essa tragédia sirva como ponto de partida para um debate honesto, corajoso e responsável. Não podemos perder mais vidas por omissão, medo de enfrentar temas difíceis ou pela crença de que tudo “é culpa do tutor”. O poder público tem a obrigação de agir quando o risco passa a ser coletivo.

É justamente por isso que protocolei o Projeto de Lei Marlene Ferreira Leite, que estabelece novas regras de controle e restrição para cães classificados como potencialmente perigosos, incluindo pit bulls e outras raças. Mas a medida mais inovadora da proposta é a criação do seguro obrigatório de responsabilidade civil para tutores desses animais — uma iniciativa inédita no Brasil.