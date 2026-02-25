Um porteiro de 48 anos denunciou ter sido baleado na perna após pedir fiado a um vendedor de salgados em Ubatuba. De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu no bairro Ipiranguinha e foi registrado como tentativa de homicídio.

A vítima registrou o BO na tarde dessa terça-feira (24). O crime, contudo, ocorreu no dia 19 de fevereiro, no período da tarde.