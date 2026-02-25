Um porteiro de 48 anos denunciou ter sido baleado na perna após pedir fiado a um vendedor de salgados em Ubatuba. De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu no bairro Ipiranguinha e foi registrado como tentativa de homicídio.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A vítima registrou o BO na tarde dessa terça-feira (24). O crime, contudo, ocorreu no dia 19 de fevereiro, no período da tarde.
O porteiro alegou que teve uma discussão com um rapaz que vende salgados, no qual não sabe o nome, e que teria levado um tiro na perna após pedir um salgado fiado. O dono da lanchonete negou o pedido e o teria baleado.
Ele disse ainda que ficou sabendo que o dono da lanchonete havia dado uma quantia em dinheiro de R$ 40 para sua companheira, o que também teria motivado a discussão e provocado o tiro.
O porteiro disse ainda que passou pela Santa Casa de Ubatuba no mesmo dia, mas não apresentou nenhum comprovante do atendimento hospitalar.
A autoridade policial determinou que o porteiro fosse notificado para comparecer ao IML (Instituto Médico Legal) e realizar exame de corpo de delito para verificar a denúncia do tiro na perna. O caso foi registrado como tentativa de homicídio de autoria desconhecida.