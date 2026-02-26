26 de fevereiro de 2026
POKÉMON DAY

SJC comemora 30 anos de Pokèmon com atividades gratuitas

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Evento comemora 30 anos de Pokémon
Evento comemora 30 anos de Pokémon

Uma programação especial celebra os 30 anos de Pokémon e o Pokémon day com diversas atividades gratuitas em São José dos Campos. O evento ocorre entre a próxima sexta-feira (27) e o dia 1 de março com torneio de cards, áreas para trocas, cosplay e apresentação da banda Shaolin Monkeys.

O evento

O Pokémon Day é uma celebração anual que marca o lançamento dos jogos originais no Japão, em 1996.

A iniciativa, que conta com o Card Fest, estandes de vendas e personagens caracterizados, é promovida pelo Shopping Jardim Oriente.

As competições de cards serão realizadas na loja próxima ao Cinépolis, enquanto o palco da Praça de Alimentação receberá os shows e performances.

Para se inscrever no torneio, os interessados devem acessar o link disponível na bio do Instagram @jardimorienteshopping.

Confira a Programação:

Sexta-feira (27)

  • 15h às 17h: Presença dos vilões da Equipe Rocket.

  • 18h: Show com a banda Shaolin Monkeys.

    • Sábado (28)

    • 14h às 18h: Presença dos vilões da Equipe Rocket.

  • 17h às 22h: Personagens Ash Ketchum e Pikachu disponíveis para fotos.

    • Domingo (1º)

    • 14h: Início do Torneio de Pokémon.

  • 14h às 16h: Presença dos vilões da Equipe Rocket.

    • O shopping fica na rua Andorra, nº 500, Jardim América.

