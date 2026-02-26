Uma programação especial celebra os 30 anos de Pokémon e o Pokémon day com diversas atividades gratuitas em São José dos Campos. O evento ocorre entre a próxima sexta-feira (27) e o dia 1 de março com torneio de cards, áreas para trocas, cosplay e apresentação da banda Shaolin Monkeys.

O evento

O Pokémon Day é uma celebração anual que marca o lançamento dos jogos originais no Japão, em 1996.

A iniciativa, que conta com o Card Fest, estandes de vendas e personagens caracterizados, é promovida pelo Shopping Jardim Oriente.