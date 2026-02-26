Uma programação especial celebra os 30 anos de Pokémon e o Pokémon day com diversas atividades gratuitas em São José dos Campos. O evento ocorre entre a próxima sexta-feira (27) e o dia 1 de março com torneio de cards, áreas para trocas, cosplay e apresentação da banda Shaolin Monkeys.
O evento
O Pokémon Day é uma celebração anual que marca o lançamento dos jogos originais no Japão, em 1996.
A iniciativa, que conta com o Card Fest, estandes de vendas e personagens caracterizados, é promovida pelo Shopping Jardim Oriente.
As competições de cards serão realizadas na loja próxima ao Cinépolis, enquanto o palco da Praça de Alimentação receberá os shows e performances.
Para se inscrever no torneio, os interessados devem acessar o link disponível na bio do Instagram @jardimorienteshopping.
Confira a Programação:
Sexta-feira (27)
15h às 17h: Presença dos vilões da Equipe Rocket.
18h: Show com a banda Shaolin Monkeys.
Sábado (28)
14h às 18h: Presença dos vilões da Equipe Rocket.
17h às 22h: Personagens Ash Ketchum e Pikachu disponíveis para fotos.
Domingo (1º)
14h: Início do Torneio de Pokémon.
14h às 16h: Presença dos vilões da Equipe Rocket.
O shopping fica na rua Andorra, nº 500, Jardim América.