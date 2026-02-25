A Polícia Civil realiza uma escavação no bairro Vila Garcia, em Jacareí, após um drone identificar possível ossada humana enterrada no local. A ação é resultado do avanço de uma investigação iniciada em 2023 sobre o desaparecimento de uma jovem que teria sido levada por criminosos ligados a uma facção.
De acordo com a Polícia Civil, na época do desaparecimento foram realizadas diligências e os possíveis autores chegaram a ser investigados. A principal linha apontava que a vítima teria sido assassinada e enterrada em uma área da cidade. No entanto, como o corpo não foi localizado naquele momento, não houve prisão dos suspeitos.
Nesta semana, durante a apuração de outro homicídio, investigadores obtiveram novas informações que levaram ao possível local onde o corpo estaria enterrado. A Polícia Civil utilizou um drone com tecnologia embarcada capaz de rastrear indícios de ossos humanos sob a terra.
O equipamento teria identificado sinais compatíveis com uma ossada humana. A partir disso, equipes passaram a escavar o terreno no bairro Vila Garcia, em Jacareí, para confirmar se o material encontrado pertence à jovem desaparecida em 2023.
A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, que acompanha as escavações e fará a análise do material recolhido. Caso seja confirmada a identificação da vítima, o inquérito pode avançar para a responsabilização criminal dos investigados.
O desaparecimento da jovem causou comoção em Jacareí e também repercutiu no Vale do Paraíba. Segundo a Polícia Civil, a localização da possível ossada humana pode ser determinante para esclarecer definitivamente o caso.
A investigação segue sob sigilo. A identidade da vítima não foi divulgada oficialmente até o momento.