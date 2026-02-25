A Polícia Civil realiza uma escavação no bairro Vila Garcia, em Jacareí, após um drone identificar possível ossada humana enterrada no local. A ação é resultado do avanço de uma investigação iniciada em 2023 sobre o desaparecimento de uma jovem que teria sido levada por criminosos ligados a uma facção.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Civil, na época do desaparecimento foram realizadas diligências e os possíveis autores chegaram a ser investigados. A principal linha apontava que a vítima teria sido assassinada e enterrada em uma área da cidade. No entanto, como o corpo não foi localizado naquele momento, não houve prisão dos suspeitos.