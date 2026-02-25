25 de fevereiro de 2026
Prefeitura faz manutenção e nega que solo voltou a ceder em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
Tempo de leitura: 1 min
Uma semana após o primeiro reparo, o asfalto da Rua Miracena, no bairro Chácaras Reunidas, voltou a apresentar problemas na esquina com a rua Penha, na zona sul de São José dos Campos. O local possui intenso fluxo de veículos pesados que atendem os galpões da região.

A cratera inicial surgiu na terça-feira (17) e, embora a Prefeitura tenha realizado uma intervenção e sinalizado o local, o pavimento cedeu novamente nesta terça-feira (24).

Em nota oficial, a administração municipal afirmou que as vistorias técnicas não constataram um novo afundamento do solo. Na terça-feira (24) foram realizadas ações de manutenção da galeria de águas pluviais e de recuperação do asfalto previamente danificado.

A previsão é  de que a nova pavimentação do trecho seja finalizada nesta quarta-feira (25), após a remoção completa do pavimento antigo e aplicação de uma nova camada asfáltica.

A gestão reforçou que monitora o local e que as equipes estão empenhadas em restabelecer a segurança e as condições de tráfego na via com agilidade.

Enquanto o serviço não é concluído, o trecho permanece sinalizado, exigindo que os condutores realizem desvios ao transitar pelo bairro.

