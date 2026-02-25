Uma semana após o primeiro reparo, o asfalto da Rua Miracena, no bairro Chácaras Reunidas, voltou a apresentar problemas na esquina com a rua Penha, na zona sul de São José dos Campos. O local possui intenso fluxo de veículos pesados que atendem os galpões da região.

A cratera inicial surgiu na terça-feira (17) e, embora a Prefeitura tenha realizado uma intervenção e sinalizado o local, o pavimento cedeu novamente nesta terça-feira (24).

