Uma semana após o primeiro reparo, o asfalto da Rua Miracena, no bairro Chácaras Reunidas, voltou a apresentar problemas na esquina com a rua Penha, na zona sul de São José dos Campos. O local possui intenso fluxo de veículos pesados que atendem os galpões da região.
A cratera inicial surgiu na terça-feira (17) e, embora a Prefeitura tenha realizado uma intervenção e sinalizado o local, o pavimento cedeu novamente nesta terça-feira (24).
Em nota oficial, a administração municipal afirmou que as vistorias técnicas não constataram um novo afundamento do solo. Na terça-feira (24) foram realizadas ações de manutenção da galeria de águas pluviais e de recuperação do asfalto previamente danificado.
A previsão é de que a nova pavimentação do trecho seja finalizada nesta quarta-feira (25), após a remoção completa do pavimento antigo e aplicação de uma nova camada asfáltica.
A gestão reforçou que monitora o local e que as equipes estão empenhadas em restabelecer a segurança e as condições de tráfego na via com agilidade.
Enquanto o serviço não é concluído, o trecho permanece sinalizado, exigindo que os condutores realizem desvios ao transitar pelo bairro.