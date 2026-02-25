Um homem de 22 anos foi preso após invadir o apartamento da ex-namorada em um condomínio no bairro Jardim Frei Galvão, em São José dos Campos.

A ação ocorreu na manhã de terça-feira (24), quando policiais militares da 1ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via 190 para atendimento à ocorrência.

