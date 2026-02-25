Um homem de 22 anos foi preso após invadir o apartamento da ex-namorada em um condomínio no bairro Jardim Frei Galvão, em São José dos Campos.
A ação ocorreu na manhã de terça-feira (24), quando policiais militares da 1ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via 190 para atendimento à ocorrência.
A equipe localizou o suspeito ainda dentro da residência enquanto discutia com a moradora. Ela relatou que havia pedido a restrição do acesso do homem ao condomínio por sofrer constantes ameaças, mas que não havia registrado ocorrência anteriormente por temer por sua vida e a de sua filha.
O caso foi apresentado na Delegacia de Defesa da Mulher, e o invasor permaneceu preso por invasão de domicílio, violência doméstica e ameaça.