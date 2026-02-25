O pedágio Free Flow (sem cancela) virou a nova fronteira das concessões rodoviárias. Nesse contexto, uma empresa de São José dos Campos aposta em Inteligência Artificial para disputar um mercado bilionário, com tecnologia nacional e 100 empregos na cidade.

O Vale do Paraíba tem um endereço que, há décadas, funciona como usina de grandes ideias: São José dos Campos. É dali que saem projetos, sistemas e empresas que nasceram na cultura da alta engenharia, e que costumam crescer quando o país começa a demandar tecnologia. Agora, esse mesmo DNA se conecta diretamente a um tema que mexe com o bolso, a mobilidade e a rotina de milhões de motoristas: o pedágio Free Flow.