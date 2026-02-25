O Centro Cultural Municipal Toninho Mendes, em Taubaté, está com inscrições abertas para 266 vagas em cursos livres nas áreas de canto, artes plásticas e música.
As oportunidades atendem desde crianças de 7 anos até adultos, com opções variadas em cada segmento.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Cursos
Na área de artes plásticas, um dos destaques é a oficina de modelagem voltada para a santaria popular, com vagas disponíveis nos períodos da manhã e da tarde para alunos a partir de 15 anos.
No setor de música, há oportunidades na oficina de iniciação ao violão para o público de 11 a 30 anos, com turmas às segundas e terças-feiras.
Já na área de canto, a Academia do Coral Municipal de Taubaté oferece 30 vagas para candidatos acima de 17 anos, com aulas às terças-feiras e exigência de processo seletivo.
Inscrições
Os interessados têm até o dia 2 de março para garantir a participação. O processo é feito exclusivamente pela internet. Clique aqui para se inscrever.
A Secretaria de Cultura e Economia Criativa divulgará a relação oficial de aprovados no dia 9 de março, enquanto a lista de espera será publicada no dia 16 do mesmo mês, com o início das atividades ocorrendo logo na sequência.
Além das vagas mencionadas, o centro oferece oficinas de desenho, aquarela, instrumentos de cordas e sopros e prática de conjunto em orquestra e banda de metais.