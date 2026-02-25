O Centro Cultural Municipal Toninho Mendes, em Taubaté, está com inscrições abertas para 266 vagas em cursos livres nas áreas de canto, artes plásticas e música.

As oportunidades atendem desde crianças de 7 anos até adultos, com opções variadas em cada segmento.

Cursos