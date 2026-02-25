Localizada no Condomínio Ouroville, em Quiririm, Taubaté, uma nova residência chama atenção por um diferencial raro no mercado: identidade.

Em um cenário onde muitos projetos seguem fórmulas repetidas, esta casa se destaca por ter sido concebida com intenção, assinatura e coerência estética.

O projeto leva a assinatura da arquiteta Andrea Murao e foi executado pela E2 Construtora, empresa liderada pelos sócios Eduardo Araújo Simão e Eugênia Araújo Simão. Eduardo atua há mais de 10 anos na construção civil, enquanto Eugênia tem se dedicado nos últimos 3 anos à incorporação imobiliária.

O conceito do projeto é claro: arquitetura com identidade e tecnologia aplicada ao conforto.

Executada em apenas 8 meses, a residência de 180,75 m² em um terreno de 300 m² reúne 3 suítes — incluindo uma suíte master com closet — além de área social integrada, escritório, lavabo, piscina privativa e espaço gourmet com churrasqueira.

Entre os diferenciais tecnológicos estão:

Placas fotovoltaicas instaladas

Placas fotovoltaicas instaladas Sistema de boiler instalado

Sistema de boiler instalado Persianas automatizadas em todas as suítes

Persianas automatizadas em todas as suítes Infraestrutura para ar-condicionado na sala, escritório e suítes

Infraestrutura para ar-condicionado na sala, escritório e suítes Pontos para carregadores de carros híbridos e elétricos na garagem









Mais do que itens de conforto, são escolhas que antecipam tendências e agregam valor a longo prazo.

Segundo os sócios da E2 Construtora:

“Nosso foco foi desenvolver uma casa com identidade própria, que unisse arquitetura autoral, tecnologia e eficiência construtiva de forma equilibrada. O cliente hoje busca mais do que espaço: ele busca significado e personalidade.”

Localizada em um dos condomínios mais valorizados da região, a residência está disponível para venda.

Para mais informações e visitas, o contato pode ser feito diretamente com os sócios (12)98215-1111 ou (12)98320-1111. Entre em contato via WhatsApp