25 de fevereiro de 2026
CORRENTE SOLIDÁRIA

Closet solidário: ação em Caçapava troca ração por roupas

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Closet solidário
Closet solidário

O Fundo Social de Solidariedade de Caçapava promove, no sábado (28), mais uma edição do Closet Solidário. A ação distribui peças de roupa para residentes no município, em troca de ração para animais.

O evento acontecerá das 8h às 11h, no Anexo Solidário, na avenida Coronel Manoel Inocêncio, nº 696, no Centro.

Durante o período será realizada a distribuição de roupas em ótimo estado, promovendo o acesso a peças de qualidade e incentivando a participação da comunidade em uma corrente solidária.

Cada pessoa poderá retirar até 5 peças de roupa trocadas por 2 kg de ração. É obrigatória a apresentação de documento com foto, CPF e comprovante de endereço de Caçapava.

