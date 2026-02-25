O Fundo Social de Solidariedade de Caçapava promove, no sábado (28), mais uma edição do Closet Solidário. A ação distribui peças de roupa para residentes no município, em troca de ração para animais.
O evento acontecerá das 8h às 11h, no Anexo Solidário, na avenida Coronel Manoel Inocêncio, nº 696, no Centro.
Durante o período será realizada a distribuição de roupas em ótimo estado, promovendo o acesso a peças de qualidade e incentivando a participação da comunidade em uma corrente solidária.
Cada pessoa poderá retirar até 5 peças de roupa trocadas por 2 kg de ração. É obrigatória a apresentação de documento com foto, CPF e comprovante de endereço de Caçapava.