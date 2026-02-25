A Receita Federal em São Paulo promove leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas, com uma lista extensa e diversificada de itens.
O evento chama atenção principalmente pela oferta de vinhos raros, além de equipamentos eletrônicos, veículos, produtos industriais, chocolates, joais e até gasolina, atraindo tanto consumidores quanto empresas em busca de oportunidades. Os itens a serem leiloados vão de R$ 100 (celular) a R$ 17 milhões (gasolina).
O leilão será realizado de forma 100% online e está aberto à participação de pessoas físicas e jurídicas, seguindo as regras estabelecidas em edital. Os interessados poderão enviar propostas entre 8h do dia 9 de março até as 21h de 12 de março. A sessão para lances está prevista para as 10h do dia 13 de março (horário oficial de Brasília).
Todo o processo ocorre por meio do Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal, acessado pelo e-CAC, exigindo conta GOV.BR com nível Prata ou Ouro.
O que está disponível nos lotes
A variedade de mercadorias é um dos destaques do leilão. Entre os itens ofertados estão: vinhos nacionais e importados, incluindo rótulos de alto valor, com lances a partir de R$ 18,9 mil; notebooks, smartphones, tablets e smartwatches; equipamentos de informática; veículos; peças automotivas; itens de vestuário e outros.
Os lotes estarão disponíveis para visitação mediante agendamento, em dias de expediente normal, de 2 a 11 de março, nas cidades de Araraquara, Campinas, Bauru, Guarulhos, Taubaté, São Paulo, Guarujá, Santos, Barueri, Suzano, Sorocaba, Santo André e São Bernardo do Campo. Os endereços e horários para visitação, bem como os contatos para agendamento, estão indicados no edital do leilão.
Os licitantes terão 30 dias para retirada dos lotes arrematados. A Receita Federal informou que não se responsabiliza pelo envio das mercadorias. Bens arrematados por pessoas físicas não podem ser vendidos, assim como alguns lotes também quando adquiridos por pessoas jurídicas.
O edital, relação das mercadorias, fotos e demais informações relativas ao leilão podem ser encontrados na internet (clique aqui).
O pagamento das mercadorias arrematadas em leilão é feito através de Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) e nunca mediante depósitos ou transferências para contas de terceiros. “Fique atento e evite golpes”, alertou a Receita Federal.