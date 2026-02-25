A Receita Federal em São Paulo promove leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas, com uma lista extensa e diversificada de itens.

O evento chama atenção principalmente pela oferta de vinhos raros, além de equipamentos eletrônicos, veículos, produtos industriais, chocolates, joais e até gasolina, atraindo tanto consumidores quanto empresas em busca de oportunidades. Os itens a serem leiloados vão de R$ 100 (celular) a R$ 17 milhões (gasolina).

