25 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INVESTIGAÇÃO

Caso Marlene: Tutor de pitbulls ‘assumiu risco de produzir morte'

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Marlene Ferreira Leite tinha de 69 anos
Marlene Ferreira Leite tinha de 69 anos

O tutor do casal de cães da raça pitbull que atacaram e mataram a idosa Marlene Ferreira Leite, de 69 anos, em São José dos Campos, será indiciado por homicídio doloso. Inicialmente, o caso foi registrado como lesão corporal gravíssima, mas foi reclassificado como homicídio após a morte de Marlene.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A idosa foi sepultada na manhã desta quarta-feira (25), no Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, na região leste de São José dos Campos. A aposentada morreu após ser atacada pelos cães no bairro Majestic.

O ataque ocorreu na manhã de segunda-feira (23). Marlene caminhava pela rua quando foi atacada pelos cães. Ela ficou gravemente ferida, tendo os braços e a perna amputados devido às lesões. Ela foi socorrida e levaram em estado crítico para o hospital, onde não sobreviveu. O óbito foi confirmado na manhã de terça-feira (24).

O tutor dos pitbulls foi preso em flagrante. De acordo com o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), ele passou por audiência de custódia na terça-feira (24), quando a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Ele foi identificado como Evaldo Ribeiro dos Santos. A defesa não foi localizada. O espaço segue aberto.

Homicídio.

Após a confirmação da morte de Marlene, a autoridade policial registrou no boletim de ocorrência que o tutor dos cães “assumiu o risco de produzir a morte da vítima ao ponto que deixou de adotar as devidas cautelas necessárias para manter os animais sob controle, permitindo que estes atacassem a vítima, resultando em sua morte”.

Segundo o delegado, os cães da raça pitbull são reconhecidos por sua “periculosidade e agressividade”.

“O indiciado mantinha os referidos animais soltos e sem a devida contenção, os quais, na data dos fatos, atacaram ferozmente a vítima, causando-lhe a morte por várias mordeduras fortes e profundas que chegaram a arrancar seu membro superior. Ainda agiu com recurso que dificultou a defesa da vítima”, escreveu a autoridade policial.

Segundo a polícia, uma testemunha ouvida disse que o indiciado já havia sido alertado quanto aos animais soltos, mas ele teria ignorado os conselhos.

“A alegação de que os animais eram mansos com os donos e com pessoas conhecidas ou que se apresentavam junto com os donos dos animais não afasta a alegação de ferocidade. É fato notório e, portanto, não necessitando de prova, que só é exigida em casos contrários ao que normalmente ocorre que os animais se mostram dóceis com os donos e pessoas que frequentam o ambiente ou que estão junto com os donos”, completou.

Os dois cães envolvidos no ataque foram recolhidos pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de São José logo após o ocorrido. Conforme a Polícia Civil, os animais seguem sob responsabilidade do órgão municipal até definição judicial sobre as medidas a serem adotadas, que podem incluir avaliação de comportamento e outras ações previstas na legislação.

No imóvel do tutor, as equipes também localizaram outros 13 cães mantidos em situação considerada inadequada. Todos foram apreendidos para passar por avaliação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários