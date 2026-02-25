O tutor do casal de cães da raça pitbull que atacaram e mataram a idosa Marlene Ferreira Leite, de 69 anos, em São José dos Campos, será indiciado por homicídio doloso. Inicialmente, o caso foi registrado como lesão corporal gravíssima, mas foi reclassificado como homicídio após a morte de Marlene.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A idosa foi sepultada na manhã desta quarta-feira (25), no Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, na região leste de São José dos Campos. A aposentada morreu após ser atacada pelos cães no bairro Majestic.