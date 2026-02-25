Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem em flagrante por posse irregular de munições no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro. A ação ocorreu na manhã de terça-feira (24), em averiguação de uma denúncia anônima.

Uma equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) abordou o suspeito em uma residência e localizou com ele seis munições de calibre .32. Nenhuma arma foi encontrada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp