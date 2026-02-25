25 de fevereiro de 2026
POSSE IRREGULAR

Polícia apreende munições em Cruzeiro após denúncia anônima

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões em Cruzeiro
Apreensões em Cruzeiro

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem em flagrante por posse irregular de munições no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro. A ação ocorreu na manhã de terça-feira (24), em averiguação de uma denúncia anônima.

Uma equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) abordou o suspeito em uma residência e localizou com ele seis munições de calibre .32. Nenhuma arma foi encontrada.

Ele foi preso e conduzido ao plantão policial, onde pagou fiança e responderá em liberdade. Uma mulher que se encontrava no imóvel também foi conduzida para prestar esclarecimentos.

