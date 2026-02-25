25 de fevereiro de 2026
MANDADO DE PRISÃO

PM localiza e prende 3 foragidos da Justiça no Vale

Por Da redação | Vale do Paraíba
Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram a prisão de três foragidos da Justiça na última terça-feira (24). As capturas ocorreram nos municípios de Cruzeiro, Guaratinguetá e Lavrinhas.

Em Cruzeiro, por meio da operação Impacto Letalidade, os agentes abordaram um homem no bairro Vila Romana e, após verificação, confirmaram a existência de um mandado de prisão por porte ilegal de arma de fogo.

Em Guaratinguetá, a equipe encontrou um foragido no bairro Pedregulho, com ordem de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Já em Lavrinhas, um homem, também procurado por tráfico de entorpecentes, foi localizado e detido no bairro Capela do Jacu.

Todos os capturados foram encaminhados ao plantão policial, onde ficaram presos e à disposição da Justiça.

