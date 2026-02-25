Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram a prisão de três foragidos da Justiça na última terça-feira (24). As capturas ocorreram nos municípios de Cruzeiro, Guaratinguetá e Lavrinhas.

Em Cruzeiro, por meio da operação Impacto Letalidade, os agentes abordaram um homem no bairro Vila Romana e, após verificação, confirmaram a existência de um mandado de prisão por porte ilegal de arma de fogo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp