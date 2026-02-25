25 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Marido tranca mulher para fora de casa e é preso em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso após agredir e trancar a esposa para fora de casa no bairro Cidade Industrial, em Lorena.

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para atender à ocorrência na noite de terça-feira (24).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No local, encontraram a vítima com ferimentos nas mãos e escoriações pelo corpo. Ela relatou ter sofrido as lesões ao tentar entrar em casa, após ter sido trancada para fora pelo marido. As partes foram conduzidas ao plantão policial, onde o homem permaneceu preso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários