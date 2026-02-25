A morte de uma estudante de 11 anos em Campos do Jordão, no Vale do Paraíba, foi registrada como “morte súbita, sem causa determinante aparente”, segundo o boletim de ocorrência. A aluna Radija Carvalheira Claret Montano, que completaria 11 anos nesta quarta-feira (25), passou mal durante a aula na manhã de terça-feira (24) e chegou a ser socorrida, mas não resistiu.
O caso foi registrado na Delegacia de Campos do Jordão como “não criminal – morte suspeita”, classificação usada quando não há indícios imediatos de crime e a causa da morte ainda depende de confirmação por exames e laudos técnicos.
Histórico médico e momento em que passou mal
De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da estudante informou que a filha havia descoberto um problema cardíaco cerca de um ano atrás e ainda estava realizando exames para investigação.
Segundo o relato, por volta das 11h a família recebeu uma ligação de um funcionário da escola informando que a menina estava passando mal. Ao chegar à unidade, a mãe relatou ter encontrado a filha deitada no chão, aguardando atendimento médico.
Relato sobre demora no atendimento
Ainda conforme o boletim de ocorrência, a mãe afirmou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) teria levado cerca de 38 minutos para chegar ao local.
A estudante foi encaminhada ao pronto-socorro, mas, segundo o relato da mãe, já teria chegado sem sinais vitais, com registro médico indicando tempo prolongado de parada cardiorrespiratória, o que levou ao cumprimento dos procedimentos legais previstos para casos de morte sem causa definida.
A reportagem busca posicionamento do SAMU sobre o tempo de resposta informado no boletim de ocorrência.
Nota da escola e da Prefeitura
Em nota oficial, a Direção da Escola Nicola Padula e a Secretaria Municipal de Educação informaram que a estudante passou mal durante uma aula de Educação Física. Segundo o comunicado, a equipe escolar prestou atendimento imediato, acionando o SAMU e, em seguida, o Corpo de Bombeiros, que realizou os primeiros socorros e fez o encaminhamento ao pronto-socorro.
A escola informou ainda que permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.
A Prefeitura de Campos do Jordão comunicou que o prefeito Carlos Eduardo (Caê) decretou luto oficial de três dias no município, por meio do Decreto nº 9.004/2026.