25 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA

‘Morte súbita’, diz BO após morte de aluna de 11 anos no Vale

Por Da Redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 2 min
'Morte súbita', diz BO após morte de aluna de 11 anos no Vale

A morte de uma estudante de 11 anos em Campos do Jordão, no Vale do Paraíba, foi registrada como “morte súbita, sem causa determinante aparente”, segundo o boletim de ocorrência. A aluna Radija Carvalheira Claret Montano, que completaria 11 anos nesta quarta-feira (25), passou mal durante a aula na manhã de terça-feira (24) e chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

O caso foi registrado na Delegacia de Campos do Jordão como “não criminal – morte suspeita”, classificação usada quando não há indícios imediatos de crime e a causa da morte ainda depende de confirmação por exames e laudos técnicos.

Histórico médico e momento em que passou mal

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da estudante informou que a filha havia descoberto um problema cardíaco cerca de um ano atrás e ainda estava realizando exames para investigação.

Segundo o relato, por volta das 11h a família recebeu uma ligação de um funcionário da escola informando que a menina estava passando mal. Ao chegar à unidade, a mãe relatou ter encontrado a filha deitada no chão, aguardando atendimento médico.

Relato sobre demora no atendimento

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a mãe afirmou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) teria levado cerca de 38 minutos para chegar ao local.

A estudante foi encaminhada ao pronto-socorro, mas, segundo o relato da mãe, já teria chegado sem sinais vitais, com registro médico indicando tempo prolongado de parada cardiorrespiratória, o que levou ao cumprimento dos procedimentos legais previstos para casos de morte sem causa definida.

A reportagem busca posicionamento do SAMU sobre o tempo de resposta informado no boletim de ocorrência.

Nota da escola e da Prefeitura

Em nota oficial, a Direção da Escola Nicola Padula e a Secretaria Municipal de Educação informaram que a estudante passou mal durante uma aula de Educação Física. Segundo o comunicado, a equipe escolar prestou atendimento imediato, acionando o SAMU e, em seguida, o Corpo de Bombeiros, que realizou os primeiros socorros e fez o encaminhamento ao pronto-socorro.

A escola informou ainda que permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

A Prefeitura de Campos do Jordão comunicou que o prefeito Carlos Eduardo (Caê) decretou luto oficial de três dias no município, por meio do Decreto nº 9.004/2026.

