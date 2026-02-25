A morte de uma estudante de 11 anos em Campos do Jordão, no Vale do Paraíba, foi registrada como “morte súbita, sem causa determinante aparente”, segundo o boletim de ocorrência. A aluna Radija Carvalheira Claret Montano, que completaria 11 anos nesta quarta-feira (25), passou mal durante a aula na manhã de terça-feira (24) e chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

O caso foi registrado na Delegacia de Campos do Jordão como “não criminal – morte suspeita”, classificação usada quando não há indícios imediatos de crime e a causa da morte ainda depende de confirmação por exames e laudos técnicos.

Histórico médico e momento em que passou mal

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da estudante informou que a filha havia descoberto um problema cardíaco cerca de um ano atrás e ainda estava realizando exames para investigação.