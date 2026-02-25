25 de fevereiro de 2026
Condenado, foragido do tráfico é preso após furtos em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Um procurado pela Justiça condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos e 8 meses a cumprir, foi localizado e preso em Guaratinguetá. A prisão ocorreu na tarde de terça-feira (24), durante patrulhamento de policiais militares do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior pela área central da cidade.

O foragido havia cometido furtos em data anterior e com base nas características informadas, foi avistado pela equipe na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira e abordado.

Ele confirmou ser autor dos furtos e a consulta aos sistemas apontou a condenação e o mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Conduzido ao Plantão Policial, permaneceu preso à disposição da Justiça.

