Um procurado pela Justiça condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos e 8 meses a cumprir, foi localizado e preso em Guaratinguetá. A prisão ocorreu na tarde de terça-feira (24), durante patrulhamento de policiais militares do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior pela área central da cidade.

O foragido havia cometido furtos em data anterior e com base nas características informadas, foi avistado pela equipe na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira e abordado.

