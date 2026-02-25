O Vale do Paraíba foi novamente impactado por chuvas fortes nessa terça-feira (24), causando queda de barreiras e de árvores e deixando famílias desalojadas.
De acordo com a Defesa Civil do Estado, as cidades mais impactadas foram Guaratinguetá, Ilhabela e Ubatuba – essas duas últimas já vêm sendo atingidas pelas chuvas desde o final de semana.
Em Guaratinguetá, as chuvas intensas provocaram queda de duas barreiras, com forte impacto na área rural da cidade, principalmente na região do bairro dos Pilões.
Não houve registro de vítimas, desalojados ou desabrigados em Guaratinguetá, informou a Defesa Civil.
Em Ilhabela, as chuvas intensas com vendaval também provocaram queda de barreiras e de árvores sobre a rodovia SP-131, além de queda de talude e de árvores sobre a Estrada dos Castelhanos. Não houve registro de vítimas.
Em Ubatuba, as fortes chuvas causaram alagamento de uma residência no bairro Ipiranguinha, resultando em uma pessoa desalojada.
Após o temporal do final de semana, segundo a Defesa Civil, 66 pessoas desalojadas retornaram às suas residências. Nessa terça-feira, não houve registro de vítimas ou pessoas desabrigadas.