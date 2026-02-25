25 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
REGIÃO EM ALERTA

Queda de barreira e árvores e desalojados: chuvas impactam o Vale

Por Da redução | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Defesa Civil
Rua alagada em Guaratinguetá
Rua alagada em Guaratinguetá

O Vale do Paraíba foi novamente impactado por chuvas fortes nessa terça-feira (24), causando queda de barreiras e de árvores e deixando famílias desalojadas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Defesa Civil do Estado, as cidades mais impactadas foram Guaratinguetá, Ilhabela e Ubatuba – essas duas últimas já vêm sendo atingidas pelas chuvas desde o final de semana.

Em Guaratinguetá, as chuvas intensas provocaram queda de duas barreiras, com forte impacto na área rural da cidade, principalmente na região do bairro dos Pilões.

Não houve registro de vítimas, desalojados ou desabrigados em Guaratinguetá, informou a Defesa Civil.

Em Ilhabela, as chuvas intensas com vendaval também provocaram queda de barreiras e de árvores sobre a rodovia SP-131, além de queda de talude e de árvores sobre a Estrada dos Castelhanos. Não houve registro de vítimas.

Em Ubatuba, as fortes chuvas causaram alagamento de uma residência no bairro Ipiranguinha, resultando em uma pessoa desalojada.

Após o temporal do final de semana, segundo a Defesa Civil, 66 pessoas desalojadas retornaram às suas residências. Nessa terça-feira, não houve registro de vítimas ou pessoas desabrigadas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários