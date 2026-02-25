O Vale do Paraíba foi novamente impactado por chuvas fortes nessa terça-feira (24), causando queda de barreiras e de árvores e deixando famílias desalojadas.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, as cidades mais impactadas foram Guaratinguetá, Ilhabela e Ubatuba – essas duas últimas já vêm sendo atingidas pelas chuvas desde o final de semana.