O próximo sábado (28) é a última oportunidade para visita às exposições "Caminho para casa — o mar é sempre mais pra dentro" e "Mãos que incendeiam", em Caraguatatuba.
A artista plástica Manuela Navas encerra sua primeira mostra individual, "Caminho para casa — o mar é sempre mais pra dentro". O acervo reúne pinturas a óleo, desenhos, vídeos e instalações que retratam a trajetória de famílias negras periféricas no Litoral Norte, mesclando memória pessoal e resistência coletiva.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os trabalhos podem ser vistos gratuitamente no MACC (Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba) das 10h às 18h, na Praça Cândido Mota, nº 72.
A mostra "Mãos que incendeiam" apresenta 15 trabalhos produzidos por adolescentes atendidos pelos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) de Caraguatatuba, no Parque Natural Municipal do Juqueriquerê, das 9h às 16h.
O parque tem entrada gratuita e fica na avenida José Herculano, nº 5030 , no Morro do Algodão.