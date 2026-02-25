O próximo sábado (28) é a última oportunidade para visita às exposições "Caminho para casa — o mar é sempre mais pra dentro" e "Mãos que incendeiam", em Caraguatatuba.

A artista plástica Manuela Navas encerra sua primeira mostra individual, "Caminho para casa — o mar é sempre mais pra dentro". O acervo reúne pinturas a óleo, desenhos, vídeos e instalações que retratam a trajetória de famílias negras periféricas no Litoral Norte, mesclando memória pessoal e resistência coletiva.

