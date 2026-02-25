Residentes em Caraguatatuba poderão estudar Enfermagem, Farmácia ou Segurança do Trabalho com bolsas de estudo de até 50%. A iniciativa é fruto de uma parceria da Prefeitura de Caraguatatuba com o Colégio Tableau e visa à qualificação profissional de moradores em situação de vulnerabilidade, com contrapartida em serviços comunitários.
Para participar, é preciso morar no município há três anos, ter renda familiar de até três salários mínimos por pessoa, ter concluído o Ensino Médio em escola pública e comprometer-se com serviços sociais gratuitos ao município quando solicitado.
As inscrições devem ser feitas pelo e-mail estuda.caragua@gmail.com ou presencialmente na Secretaria de Governo, que fica na avenida Frei Pacífico Wagner, nº 985, Centro. É necessário apresentar documentos pessoais (RG, CPF ou CNH), certidões, comprovante de residência, histórico escolar e uma foto 3x4.