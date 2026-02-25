Residentes em Caraguatatuba poderão estudar Enfermagem, Farmácia ou Segurança do Trabalho com bolsas de estudo de até 50%. A iniciativa é fruto de uma parceria da Prefeitura de Caraguatatuba com o Colégio Tableau e visa à qualificação profissional de moradores em situação de vulnerabilidade, com contrapartida em serviços comunitários.

Para participar, é preciso morar no município há três anos, ter renda familiar de até três salários mínimos por pessoa, ter concluído o Ensino Médio em escola pública e comprometer-se com serviços sociais gratuitos ao município quando solicitado.