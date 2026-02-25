25 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso ao agredir familiares e destruir máquina de lavar

Por Da redação | Santo Antônio do Pinhal
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi preso no bairro Renópolis, em Santo Antônio do Pinhal, após ameaçar e agredir familiares. A Polícia Militar foi acionada no sábado (21), após o suspeito ter destruído uma máquina de lavar e um micro-ondas durante o surto de violência.

No local, a equipe do 2º Grupo de Policiamento da 3ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizou e prendeu o suspeito, que não ofereceu resistência à abordagem.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Campos do Jordão, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

