25 de fevereiro de 2026
PERSEGUIÇÃO

Homem é preso em Caçapava após fugir de Taubaté pela Dutra

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem conduzia carro irregular
Homem conduzia carro irregular

Um homem foi preso conduzindo um carro irregular, após uma perseguição pelas ruas de Taubaté e pela Rodovia Presidente Dutra. A prisão ocorreu no domingo (22), com a interceptação do veículo registradano trecho de Caçapava.

Policiais militares da 4ª Cia do 5º Batalhão de Caçadores foram acionados após informações do CGI (Centro de Gestão Integrada) de Taubaté sobre um veículo, possivelmente "dublê", que transitava pela cidade.

A equipe identificou o automóvel nas proximidades da Praça Santa Terezinha, em Taubaté, e deu ordem de parada ao condutor, que desobedeceu e iniciou a fuga. Após a abordagem e vistoria, constatou-se a origem ilícita do veículo.

O suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ficando à disposição da Justiça.

