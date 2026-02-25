Um homem foi preso conduzindo um carro irregular, após uma perseguição pelas ruas de Taubaté e pela Rodovia Presidente Dutra. A prisão ocorreu no domingo (22), com a interceptação do veículo registradano trecho de Caçapava.

Policiais militares da 4ª Cia do 5º Batalhão de Caçadores foram acionados após informações do CGI (Centro de Gestão Integrada) de Taubaté sobre um veículo, possivelmente "dublê", que transitava pela cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp