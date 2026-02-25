25 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MANDADO DE PRISÃO

Agressor procurado pela Justiça é localizado e preso em Campos

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça por crime de lesão corporal foi preso no bairro Vila Sodipe, em Campos do Jordão.

A prisão ocorreu na segunda-feira (23) durante patrulhamento preventivo de policiais militares da 3ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O suspeito foi abordado e, embora nada de ilícito tenha sido localizado com ele, em consulta aos sistemas criminais, constatou-se um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de lesão corporal.

Ele foi conduzido à delegacia local, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários