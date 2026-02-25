Um homem procurado pela Justiça por crime de lesão corporal foi preso no bairro Vila Sodipe, em Campos do Jordão.
A prisão ocorreu na segunda-feira (23) durante patrulhamento preventivo de policiais militares da 3ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O suspeito foi abordado e, embora nada de ilícito tenha sido localizado com ele, em consulta aos sistemas criminais, constatou-se um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de lesão corporal.
Ele foi conduzido à delegacia local, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.