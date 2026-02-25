Um homem procurado pela Justiça por crime de lesão corporal foi preso no bairro Vila Sodipe, em Campos do Jordão.

A prisão ocorreu na segunda-feira (23) durante patrulhamento preventivo de policiais militares da 3ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

