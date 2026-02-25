25 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

PORTE ILEGAL DE ARMA

PM prende dois e apreende arma e munições em Pindamonhangaba

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Revólver e munições apreendidas em Pindamonhangaba
Dois homens foram presos e uma arma foi apreendida no bairro Cidade Nova, em Pindamonhangaba.

A ação ocorreu na noite de segunda-feira (23), durante o patrulhamento de policiais militares do 2º Pelotão da Companhia de Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em averiguação de uma denúncia anônima.

A equipe abordou os suspeitos que portavam um revólver calibre 32 com quatro munições intactas. Ambos foram encaminhados ao distrito policial e tiveram prisão arbitrada por porte ilegal de arma de fogo.

