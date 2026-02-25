Dois homens foram presos e uma arma foi apreendida no bairro Cidade Nova, em Pindamonhangaba.
A ação ocorreu na noite de segunda-feira (23), durante o patrulhamento de policiais militares do 2º Pelotão da Companhia de Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em averiguação de uma denúncia anônima.
A equipe abordou os suspeitos que portavam um revólver calibre 32 com quatro munições intactas. Ambos foram encaminhados ao distrito policial e tiveram prisão arbitrada por porte ilegal de arma de fogo.