SORTUDO

Apostador do Vale ganha R$ 19,6 mi na Quina; prêmio foi retirado

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um apostador de Cruzeiro faturou R$ 19,6 milhões no prêmio principal da Quina, no concurso 6953, sorteado no dia 13 de fevereiro. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio já foi retirado.

A aposta vencedora foi simples, com cinco números e custou R$ 3. Ao todo, o sortudo levou R$ 19.641.652,34. Os números sorteados foram 07 – 22 – 35 – 58 – 63.

O apostador registrou o jogo na Lotérica Mantiqueira, que fica na Vila Canevari, mesma lotérica onde há menos de um ano um apostador faturou quase R$ 60 milhões na Mega-Sena.

