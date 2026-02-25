Um homem foi preso,um adolescente apreendido e dois veículos furtados recuperados numa ação em Taubaté.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira (23), quando policiais militares da 1ª Cia do 5º Batalhão de Caçadores, em patrulhamento pelo bairro Chácara Florida, visualizaram um automóvel VW/Go, na cor branca, produto de furto.

O condutor ignorou a ordem de parada e iniciou-se uma perseguição até que ele perdeu o controle do veículo e bateu. Dois ocupantes fugiram a pé e um terceiro foi detido, identificado como menor de idade.