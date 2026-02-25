Um homem foi preso,um adolescente apreendido e dois veículos furtados recuperados numa ação em Taubaté.
A ocorrência foi registrada na segunda-feira (23), quando policiais militares da 1ª Cia do 5º Batalhão de Caçadores, em patrulhamento pelo bairro Chácara Florida, visualizaram um automóvel VW/Go, na cor branca, produto de furto.
O condutor ignorou a ordem de parada e iniciou-se uma perseguição até que ele perdeu o controle do veículo e bateu. Dois ocupantes fugiram a pé e um terceiro foi detido, identificado como menor de idade.
Com o local de residência de um dos envolvidos indicado pelo adolescente, a equipe seguiu em diligência e abordou o responsável que estava em posse de uma motocicleta Honda CG 125 FAN, também produto de furto recente.
Ele confessou os crimes, sendo encaminhado ao plantão de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.
Os veículos e o adolescente foram apreendidos.