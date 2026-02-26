Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e o Ministério Público, deflagrada nesta terça-feira (24), desarticulou uma organização criminosa especializada em estelionato digital. Batizada de "Fim da Fábula", a ação mobiliza cerca de 400 agentes para cumprir 173 mandados judiciais em três estados e no Distrito Federal.

Foram 12 prisões em território paulista, por esquemas que utilizavam desde fraudes clássicas contra o INSS até métodos tecnológicos avançados, como o golpe da "mão fantasma".

Hierarquia do golpe