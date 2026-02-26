Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e o Ministério Público, deflagrada nesta terça-feira (24), desarticulou uma organização criminosa especializada em estelionato digital. Batizada de "Fim da Fábula", a ação mobiliza cerca de 400 agentes para cumprir 173 mandados judiciais em três estados e no Distrito Federal.
Foram 12 prisões em território paulista, por esquemas que utilizavam desde fraudes clássicas contra o INSS até métodos tecnológicos avançados, como o golpe da "mão fantasma".
Hierarquia do golpe
O que diferencia esta organização de grupos criminosos comuns é a organização e hierarquia. O grupo operava com uma estrutura clara, dividida em núcleos estratégicos, executores e operadores financeiros.
Para esconder o rastro do dinheiro, a quadrilha utilizava a técnica de lavagem em camadas, que consistia na pulverização de recursos através de transferências sucessivas entre familiares e "laranjas", além do uso de empresas de fachada e a injeção de valores em plataformas de apostas online e fintechs para dificultar o rastreamento bancário.
Estratégia da investigação
A estratégia, diante da complexidade do esquema, foi "seguir o dinheiro" para desvendar toda a engrenagem. O sucesso dessa abordagem permitiu que a Justiça autorizasse o bloqueio de 86 contas bancárias, com um teto estipulado de R$ 100 milhões para cada uma, o que resulta em bilhões.
Além dos ativos financeiros, o Gaepp (Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial) iniciou a apreensão de 36 imóveis de luxo, centenas de veículos, embarcações, joias e grandes quantias em espécie.
Localidades e mandados
A ofensiva ocorre simultaneamente em cidades como São Paulo, Guarulhos, Santo André, São Bernardo do Campo, Mogi das Cruzes, Praia Grande e São José do Rio Preto, além de Capitólio e Nova Lima, em Minas Gerais, e a capital federal, Brasília.
Serão cumpridos mais 53 mandados de prisão temporária e 120 de busca e apreensão nos próximos dias.