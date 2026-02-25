Os vereadores de Santo Antônio do Pinhal aprovaram, na noite de terça-feira (24), a abertura de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar eventual participação de servidores municipais, além de possíveis falhas no controle interno da Prefeitura, após um desvio milionário de cerca de R$ 6 milhões. Não houve manifestação contrária à CPI.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A tesoureira da Prefeitura, que ocupava cargo de confiança e havia sido nomeada pelo prefeito Anderson Parrão (PSD), foi presa pela Polícia Civil no dia 11 de fevereiro, cinco dias após a chefe de contabilidade do município alertar seus superiores sobre transferências suspeitas. A Polícia Civil investiga o caso.