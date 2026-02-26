A aeronave de caça F-39 Gripen, da FAB (Força Aérea Brasileira), passou a cumprir, nesta terça-feira (24), pela primeira vez, o Alerta de Defesa Aérea direcionado para o espaço aéreo do Planalto Central.
O caça multimissão de última geração é empregado em missões de defesa aérea, de ataque ao solo e de reconhecimento, reunindo sistemas, sensores e armamentos modernos, além de elevada disponibilidade e baixo custo operacional.
No Brasil, o caça opera no Primeiro Grupo de Defesa Aérea (1º GDA) – Jaguar, sediado na Base Aérea de Anápolis (BAAN), em Goiás.
Projeto F-X2
A chegada do primeiro caça F-39 Gripen ao Brasil ocorreu em 2022 e já são 10 unidades em operação. A aquisição integra o Projeto F-X2, considerado um dos maiores programas de transferência de tecnologia já firmados pelo Brasil.
O contrato para a compra de 36 aeronaves, assinado em outubro de 2014, resultou no treinamento de mais de 300 engenheiros brasileiros na Suécia, na geração de centenas de empregos diretos e indiretos, além do desenvolvimento de produtos inovadores associados à aeronave.
Entre o final de 2025 e o início de 2026 foram realizados o lançamento real do míssil de longo alcance Meteor, a certificação do reabastecimento em voo entre o F-39 e o KC-390 Millennium, o primeiro tiro aéreo com canhão em território nacional e o teste de separação segura de bombas.
Com a plena capacidade operacional alcançada, o F-39 Gripen fortalece a soberania e a Base Industrial de Defesa.