26 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DEFESA

FAB inicia alerta de defesa aérea com caça F-39 Gripen

Por Da redação | Anápolis
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/FAB
Aeronave de caça F-39 Gripen, da Força Aérea Brasileira
Aeronave de caça F-39 Gripen, da Força Aérea Brasileira

A aeronave de caça F-39 Gripen, da FAB (Força Aérea Brasileira), passou a cumprir, nesta terça-feira (24), pela primeira vez, o Alerta de Defesa Aérea direcionado para o espaço aéreo do Planalto Central.  
O caça multimissão de última geração é empregado em missões de defesa aérea, de ataque ao solo e de reconhecimento, reunindo sistemas, sensores e armamentos modernos, além de elevada disponibilidade e baixo custo operacional.

No Brasil, o caça opera no Primeiro Grupo de Defesa Aérea (1º GDA) – Jaguar, sediado na Base Aérea de Anápolis (BAAN), em Goiás.

Projeto F-X2

A chegada do primeiro caça F-39 Gripen ao Brasil ocorreu em 2022 e já são 10 unidades em operação. A aquisição integra o Projeto F-X2, considerado um dos maiores programas de transferência de tecnologia já firmados pelo Brasil.

O contrato para a compra de 36 aeronaves, assinado em outubro de 2014, resultou no treinamento de mais de 300 engenheiros brasileiros na Suécia, na geração de centenas de empregos diretos e indiretos, além do desenvolvimento de produtos inovadores associados à aeronave.

Entre o final de 2025 e o início de 2026 foram realizados o lançamento real do míssil de longo alcance Meteor, a certificação do reabastecimento em voo entre o F-39 e o KC-390 Millennium, o primeiro tiro aéreo com canhão em território nacional e o teste de separação segura de bombas.

Com a plena capacidade operacional alcançada, o F-39 Gripen fortalece a soberania e a Base Industrial de Defesa.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários