A aeronave de caça F-39 Gripen, da FAB (Força Aérea Brasileira), passou a cumprir, nesta terça-feira (24), pela primeira vez, o Alerta de Defesa Aérea direcionado para o espaço aéreo do Planalto Central.

O caça multimissão de última geração é empregado em missões de defesa aérea, de ataque ao solo e de reconhecimento, reunindo sistemas, sensores e armamentos modernos, além de elevada disponibilidade e baixo custo operacional.

No Brasil, o caça opera no Primeiro Grupo de Defesa Aérea (1º GDA) – Jaguar, sediado na Base Aérea de Anápolis (BAAN), em Goiás.

Projeto F-X2

A chegada do primeiro caça F-39 Gripen ao Brasil ocorreu em 2022 e já são 10 unidades em operação. A aquisição integra o Projeto F-X2, considerado um dos maiores programas de transferência de tecnologia já firmados pelo Brasil.