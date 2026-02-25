Marlene Ferreira Leite, de 69 anos, foi sepultada na manhã desta quarta-feira (25), no Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, em São José dos Campos. A aposentada morreu após ser atacada por cães da raça pitbull no bairro Majestic.
O momento do ataque foi registrada na manhã de segunda-feira (23), na Travessa Quatro. Marlene caminhava pela rua quando foi atacada pelos cães e ficou gravemente ferida. Profissionais do Samu e a equipe do helicóptero Águia realizaram o atendimento de emergência e a levaram em estado crítico para o hospital.
Mesmo com as tentativas de estabilização, ela não resistiu e o óbito foi confirmado na manhã de terça-feira (24).
Os dois cães da raça pitbull envolvidos no ataque foram recolhidos pelo Centro de Controle de Zoonoses logo após o ocorrido. Conforme a Polícia Civil, os animais seguem sob responsabilidade do órgão municipal até definição judicial sobre as medidas a serem adotadas, que podem incluir avaliação de comportamento e demais ????????? previstas na legislação.
No imóvel do tutor, as equipes também localizaram outros 13 cães mantidos em situação considerada inadequada. Todos foram apreendidos para passar por avaliação.