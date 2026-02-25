Marlene Ferreira Leite, de 69 anos, foi sepultada na manhã desta quarta-feira (25), no Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, em São José dos Campos. A aposentada morreu após ser atacada por cães da raça pitbull no bairro Majestic.

O momento do ataque foi registrada na manhã de segunda-feira (23), na Travessa Quatro. Marlene caminhava pela rua quando foi atacada pelos cães e ficou gravemente ferida. Profissionais do Samu e a equipe do helicóptero Águia realizaram o atendimento de emergência e a levaram em estado crítico para o hospital.