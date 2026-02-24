Parte de uma calçada cedeu e provocou a abertura de um buraco na avenida Dom Pedro, próximo ao cruzamento com a avenida Itambé, na manhã desta terça-feira (24), em Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Imagens registradas por moradores mostram a dimensão da cratera formada no passeio público. A área foi isolada e sinalizada para evitar riscos a pedestres e motoristas que circulam pela via.