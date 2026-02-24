24 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
CRATERA

Calçada cede e abre cratera na avenida Dom Pedro, em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
Da redação
Cratera gigante se abriu em Taubaté
Parte de uma calçada cedeu e provocou a abertura de um buraco na avenida Dom Pedro, próximo ao cruzamento com a avenida Itambé, na manhã desta terça-feira (24), em Taubaté.

Imagens registradas por moradores mostram a dimensão da cratera formada no passeio público. A área foi isolada e sinalizada para evitar riscos a pedestres e motoristas que circulam pela via.

De acordo com a Prefeitura, durante a vistoria técnica foram identificados danos na rede de drenagem de águas pluviais, o que pode ter contribuído para o afundamento do solo.

O município informou ainda que o local permanece sinalizado e que os reparos serão realizados o mais breve possível para garantir a segurança e a normalização da área.

