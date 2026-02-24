Um momento de lazer quase terminou em tragédia na tarde desta terça-feira (24), na Praia do Bonete, em Ilhabela, no Litoral Norte. Um casal e os dois filhos, de cinco e três anos, foram arrastados por uma forte correnteza após entrarem no mar.

A família, moradora de Itupeva, no interior de São Paulo, havia chegado à praia em uma embarcação de passeio para passar o dia. Por volta das 15h30, os quatro entraram na água e, pouco depois, começaram a ter dificuldades para retornar à faixa de areia.