24 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RESGATE

Família é 'levada' por correnteza na Praia do Bonete, em Ilhabela

Por Leandro Vaz | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Vítimas foram socorridas
Vítimas foram socorridas

Um momento de lazer quase terminou em tragédia na tarde desta terça-feira (24), na Praia do Bonete, em Ilhabela, no Litoral Norte. Um casal e os dois filhos, de cinco e três anos, foram arrastados por uma forte correnteza após entrarem no mar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A família, moradora de Itupeva, no interior de São Paulo, havia chegado à praia em uma embarcação de passeio para passar o dia. Por volta das 15h30, os quatro entraram na água e, pouco depois, começaram a ter dificuldades para retornar à faixa de areia.

O resgate foi feito por um morador da comunidade tradicional do Bonete, conhecido como Moisézinho. Dono de um restaurante na praia e habituado às condições do mar na região, ele percebeu que a família estava sendo levada pela correnteza e se lançou na água para prestar socorro.

O boneteiro conseguiu retirar os pais e as duas crianças do mar e levá-los até a areia. O pai e o filho mais novo estavam em estado mais grave e precisaram ser encaminhados para atendimento médico pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar.

O caso também reacendeu a discussão sobre a ausência de guarda-vidas na Praia do Bonete, uma das mais conhecidas e isoladas de Ilhabela. No momento do incidente, não havia profissionais de salvamento monitorando a área, e o resgate só foi possível graças à ação rápida do morador.

As circunstâncias do afogamento deverão ser apuradas pelas autoridades.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários