Um momento de lazer quase terminou em tragédia na tarde desta terça-feira (24), na Praia do Bonete, em Ilhabela, no Litoral Norte. Um casal e os dois filhos, de cinco e três anos, foram arrastados por uma forte correnteza após entrarem no mar.
A família, moradora de Itupeva, no interior de São Paulo, havia chegado à praia em uma embarcação de passeio para passar o dia. Por volta das 15h30, os quatro entraram na água e, pouco depois, começaram a ter dificuldades para retornar à faixa de areia.
O resgate foi feito por um morador da comunidade tradicional do Bonete, conhecido como Moisézinho. Dono de um restaurante na praia e habituado às condições do mar na região, ele percebeu que a família estava sendo levada pela correnteza e se lançou na água para prestar socorro.
O boneteiro conseguiu retirar os pais e as duas crianças do mar e levá-los até a areia. O pai e o filho mais novo estavam em estado mais grave e precisaram ser encaminhados para atendimento médico pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar.
O caso também reacendeu a discussão sobre a ausência de guarda-vidas na Praia do Bonete, uma das mais conhecidas e isoladas de Ilhabela. No momento do incidente, não havia profissionais de salvamento monitorando a área, e o resgate só foi possível graças à ação rápida do morador.
As circunstâncias do afogamento deverão ser apuradas pelas autoridades.