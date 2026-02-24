José Frozino Ribeiro da Silva completa nesta quarta-feira (25) quatro meses desaparecido. O aposentado, de 70 anos, saiu de casa no dia 25 de outubro e não foi mais visto. Desde então, a família vive dias de angústia, sem qualquer informação sobre o paradeiro dele.
O desaparecimento ocorreu na região do Bonfim, em Taubaté. Segundo familiares, José enviou uma mensagem aos filhos por volta das 18h daquele sábado, pedindo ajuda. Em uma das mensagens, ele teria dito que queria que a filha Adriana fosse buscá-lo para que pudesse ficar com ela. Depois disso, não houve mais contato.
De acordo com os parentes, o aposentado é casado e morava com a atual esposa, que também afirmou não saber o que aconteceu. Desde o sumiço, familiares realizaram buscas por conta própria em unidades de pronto-atendimento, no Hospital Regional e até na delegacia da cidade, mas não encontraram pistas.
A filha, Adriana Jovito, voltou a pedir apoio para que o caso ganhe visibilidade. Em mensagem enviada à reportagem, ela relatou o sofrimento da família e cobrou mais agilidade nas investigações.
“São quatro meses sem nenhuma pista. A agonia é imensa, sem saber se ele está vivo ou morto. A gente não sabe mais a quem recorrer”, desabafou.
O caso foi registrado na polícia, mas até o momento não há informações oficiais sobre o andamento das investigações. A família pede que qualquer informação que possa ajudar a localizar José Frozino seja comunicada às autoridades.