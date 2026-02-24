José Frozino Ribeiro da Silva completa nesta quarta-feira (25) quatro meses desaparecido. O aposentado, de 70 anos, saiu de casa no dia 25 de outubro e não foi mais visto. Desde então, a família vive dias de angústia, sem qualquer informação sobre o paradeiro dele.

O desaparecimento ocorreu na região do Bonfim, em Taubaté. Segundo familiares, José enviou uma mensagem aos filhos por volta das 18h daquele sábado, pedindo ajuda. Em uma das mensagens, ele teria dito que queria que a filha Adriana fosse buscá-lo para que pudesse ficar com ela. Depois disso, não houve mais contato.