25 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Adeus, professora Tienne; ela deixou mãe, marido e filha no Vale

Por Da Redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Tienne Pessoa de Sousa Capucho
Tienne Pessoa de Sousa Capucho

Tienne Pessoa de Sousa Capucho morreu nesta última segunda-feira (23), em Cachoeira Paulista. Ela era professora e também era muito querida na região. Ela foi sepultada na manhã desta quarta (24), no Cemitério Municipal da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Além disso, professora Tienne deixa marido, uma filha pequena e a mãe. Tienne lutava com problemas de saúde, que não foram divulgados, mas que não conseguiu superar.

Muitos amigos e conhecidos lamentaram muito nas redes sociais. Katia Cris Prudêncio se mostrou abalada. "Não estou acreditando até agora! Meu sentimentos para todos amigos e familiares", disse.

Andreia Monteiro também demonstrou tristeza com a notícia. "Meus sentimentos misericórdia todos os dias e um que se vai nosso tempo e curto nesta vida, nunca sabemos até quando é o nosso tempo aqui na Terra", escreveu.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários