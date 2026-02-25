Tienne Pessoa de Sousa Capucho morreu nesta última segunda-feira (23), em Cachoeira Paulista. Ela era professora e também era muito querida na região. Ela foi sepultada na manhã desta quarta (24), no Cemitério Municipal da cidade.
Além disso, professora Tienne deixa marido, uma filha pequena e a mãe. Tienne lutava com problemas de saúde, que não foram divulgados, mas que não conseguiu superar.
Muitos amigos e conhecidos lamentaram muito nas redes sociais. Katia Cris Prudêncio se mostrou abalada. "Não estou acreditando até agora! Meu sentimentos para todos amigos e familiares", disse.
Andreia Monteiro também demonstrou tristeza com a notícia. "Meus sentimentos misericórdia todos os dias e um que se vai nosso tempo e curto nesta vida, nunca sabemos até quando é o nosso tempo aqui na Terra", escreveu.