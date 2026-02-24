Antônio Benedito da Silva, de 58 anos, morreu após ser ferido com golpes de espeto de churrasco dentro da própria residência, no bairro Jardim Novo Horizonte, em Lorena.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (24) e é investigado pela Polícia Civil como homicídio qualificado.