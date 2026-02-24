Antônio Benedito da Silva, de 58 anos, morreu após ser ferido com golpes de espeto de churrasco dentro da própria residência, no bairro Jardim Novo Horizonte, em Lorena.
O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (24) e é investigado pela Polícia Civil como homicídio qualificado.
Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar chegou ao caso após abordar um casal que caminhava pela rua em atitude suspeita.
Ao perceber a aproximação da viatura, o homem que estava com a mulher fugiu correndo em direção à Rodovia Presidente Dutra, carregando malas e bolsas.
Durante a abordagem, a mulher contou aos policiais que o companheiro havia atacado o dono da casa onde estavam hospedados.
De acordo com o relato, os três consumiam bebidas alcoólicas e drogas quando uma discussão começou por desentendimentos envolvendo o casal.
Ainda conforme o depoimento, Antônio Benedito tentou intervir para encerrar a briga. Nesse momento, o suspeito teria se armado com um espeto de churrasco e atingido a vítima no abdômen.
Após a agressão, o homem teria obrigado a mulher a deixar o imóvel sob ameaça. Ela afirmou que permaneceu intimidada durante o trajeto até o momento em que foi interceptada pela Polícia Militar.
Equipes de resgate foram acionadas e socorreram Antônio Benedito em estado grave ao Pronto-Socorro de Lorena. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.
O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima, além de constrangimento ilegal. A perícia esteve no local, mas o espeto utilizado na agressão não foi encontrado.
O inquérito foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Lorena, que conduz as investigações. Até o momento, o principal suspeito não foi localizado e segue foragido.