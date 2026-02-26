Uma adolescente morreu após atirar contra si mesma e, horas depois, o padrasto também foi encontrado morto na mesma ocorrência. O caso gerou forte comoção e está sendo investigado pela Polícia Civil.
Os fatos aconteceram na noite de segunda-feira (23), em Fernando Prestes, no interior de São Paulo. Segundo informações repassadas por pessoas próximas e autoridades, Luana Santini enfrentava problemas emocionais e teria utilizado uma arma registrada em nome do padrasto para tirar a própria vida dentro da residência da família.
O disparo foi ouvido enquanto a mãe e o padrasto dormiam. A jovem ainda foi socorrida e levada ao posto de saúde do município, mas já chegou à unidade sem sinais vitais.
A Polícia Militar foi acionada e constatou que o homem possuía porte legal e mantinha armas devidamente registradas. De acordo com as apurações iniciais, a adolescente teria conseguido acessar uma dessas armas.
Após a confirmação da morte da enteada, o padrasto retornou ao imóvel e, antes que os policiais que o acompanhavam pudessem impedir, entrou na casa e também atirou contra si.
A Polícia Civil instaurou inquérito para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Familiares pedem respeito ao momento de luto e que informações não confirmadas não sejam divulgadas.