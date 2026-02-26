Uma adolescente morreu após atirar contra si mesma e, horas depois, o padrasto também foi encontrado morto na mesma ocorrência. O caso gerou forte comoção e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Os fatos aconteceram na noite de segunda-feira (23), em Fernando Prestes, no interior de São Paulo. Segundo informações repassadas por pessoas próximas e autoridades, Luana Santini enfrentava problemas emocionais e teria utilizado uma arma registrada em nome do padrasto para tirar a própria vida dentro da residência da família.