A influenciadora digital Maria Rita Rodrigues da Silva morreu aos 25 anos após sofrer um mal súbito. A informação foi confirmada por familiares e amigos, que relataram que a morte ocorreu de forma repentina.

Conhecida pela produção de conteúdo nas redes sociais, Maria Rita reunia seguidores com publicações sobre rotina, beleza e estilo de vida. A jovem era descrita por pessoas próximas como carismática, alegre e muito querida.