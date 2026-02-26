26 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA

Aos 25 anos, Maria Rita, influenciadora é vítima de mal súbito

Maria Rita Rodrigues da Silva
Maria Rita Rodrigues da Silva

A influenciadora digital Maria Rita Rodrigues da Silva morreu aos 25 anos após sofrer um mal súbito. A informação foi confirmada por familiares e amigos, que relataram que a morte ocorreu de forma repentina.

Conhecida pela produção de conteúdo nas redes sociais, Maria Rita reunia seguidores com publicações sobre rotina, beleza e estilo de vida. A jovem era descrita por pessoas próximas como carismática, alegre e muito querida.

A causa detalhada da emergência médica não foi informada até o momento. Nas redes sociais, seguidores e amigos manifestaram pesar e publicaram mensagens de despedida em homenagem à influenciadora.

