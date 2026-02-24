O corpo de Marlene Ferreira Leite, de 69 anos, será velado na Sala 5 do Velório Urbam e sepultado às 10h30 desta quarta-feira (25), no Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, em São José dos Campos. A aposentada morreu após ser atacada por cães da raça pitbull no bairro Majestic.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O ataque ocorreu na manhã de segunda-feira (23), na Travessa Quatro. Marlene foi surpreendida pelos animais em via pública e sofreu ferimentos graves. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do helicóptero Águia prestaram socorro no local, encaminhando a vítima em estado crítico ao hospital.
Apesar dos esforços médicos, ela não resistiu às complicações e teve a morte confirmada na manhã de terça-feira (24).
Os dois pitbulls apontados como responsáveis pelo ataque foram recolhidos pelo Centro de Controle de Zoonoses logo após a ocorrência. Segundo a Polícia Civil, os animais permanecerão sob custódia do órgão municipal até que haja decisão da Justiça sobre o destino deles, que pode envolver avaliação comportamental e outras providências previstas em lei.
Durante a ação no imóvel do tutor, equipes encontraram ainda outros 13 cães em condições consideradas inadequadas. Todos foram apreendidos para avaliação.
O proprietário dos animais foi preso em flagrante. Ele deverá responder por homicídio qualificado com dolo eventual, quando há assunção do risco de provocar a morte, além de omissão de cautela na guarda de animal e maus-tratos, conforme a legislação ambiental.
Conforme apontado no despacho policial, há indícios de que o tutor não teria adotado medidas adequadas de contenção para animais de porte e potencial ofensivo elevados. Testemunhas relataram que ele já havia sido alertado anteriormente sobre os riscos.
A investigação segue em andamento na Polícia Civil. Laudos periciais e exames do Instituto Médico Legal devem integrar o inquérito para esclarecer todos os detalhes do caso.