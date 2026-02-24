O corpo de Marlene Ferreira Leite, de 69 anos, será velado na Sala 5 do Velório Urbam e sepultado às 10h30 desta quarta-feira (25), no Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, em São José dos Campos. A aposentada morreu após ser atacada por cães da raça pitbull no bairro Majestic.

O ataque ocorreu na manhã de segunda-feira (23), na Travessa Quatro. Marlene foi surpreendida pelos animais em via pública e sofreu ferimentos graves. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do helicóptero Águia prestaram socorro no local, encaminhando a vítima em estado crítico ao hospital.