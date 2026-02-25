Um homem de 38 anos foi preso na noite de domingo (22), suspeito de atirar na ex-companheira, matar o atual parceiro dela e fugir levando o próprio filho. A mulher ficou gravemente ferida e uma criança também se machucou na ação.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime ocorreu no bairro Cambuí, em Botucatu, no interior de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada na noite de sábado (21) após relatos de disparos de arma de fogo.
No local, os policiais encontraram um carro que havia colidido frontalmente contra um poste. Dentro do veículo estavam um homem, já sem sinais vitais, e uma mulher, que perdia a consciência. Uma menina de oito anos estava no banco traseiro, com ferimentos no rosto e no joelho. Os dois adultos apresentavam marcas de tiros.
Imagens analisadas pelos investigadores mostram o momento em que o motorista perde o controle da direção, possivelmente após ser atingido pelos disparos.
Segundo o registro policial, antes da colisão, o suspeito teria emparelhado o carro ao lado do veículo das vítimas, descido armado e ido até o automóvel. Em seguida, retirou um menino do local e fugiu.
Familiares da mulher informaram à polícia que o autor seria o ex-marido dela, Diego Sansalone. Conforme relato, ele não aceitava o fim do relacionamento, que teria sido marcado por conflitos.