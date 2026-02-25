Um homem de 38 anos foi preso na noite de domingo (22), suspeito de atirar na ex-companheira, matar o atual parceiro dela e fugir levando o próprio filho. A mulher ficou gravemente ferida e uma criança também se machucou na ação.

O crime ocorreu no bairro Cambuí, em Botucatu, no interior de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada na noite de sábado (21) após relatos de disparos de arma de fogo.