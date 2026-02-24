Uma jovem de 24 anos foi morta a facadas na tarde de segunda-feira (23). A companheira dela, de 29 anos, foi presa em flagrante e confessou o crime. O caso é tratado como feminicídio.
O homicídio ocorreu por volta das 13h, no bairro São Geraldo, em Ijuí, no Noroeste do Rio Grande do Sul. Policiais militares foram acionados e encontraram a vítima, Miriane Lacerda Vieira, sem vida no quarto de uma pensão.
A suspeita estava no local com ferimentos no abdômen e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Clínicas de Ijuí, onde permanece internada sob custódia. Conforme a Brigada Militar, ela admitiu ter cometido o crime.
De acordo com a Polícia Civil, Miriane foi atingida com golpes de faca no pescoço após uma discussão relacionada ao término do relacionamento. Não havia registros anteriores de ocorrências de violência doméstica envolvendo o casal. A investigada, no entanto, possuía antecedente por perseguição contra uma ex-companheira.
Este é o 19º feminicídio registrado no Rio Grande do Sul em 2026 e o oitavo somente em fevereiro. No fim de semana, outros dois casos foram contabilizados no Estado: em Nova Prata, na Serra Gaúcha, uma ex-vereadora foi morta pelo ex-companheiro, que também morreu; e, em Mostardas, no Litoral Norte, uma mulher foi encontrada morta em área rural, tendo o companheiro como principal suspeito.