Uma jovem de 24 anos foi morta a facadas na tarde de segunda-feira (23). A companheira dela, de 29 anos, foi presa em flagrante e confessou o crime. O caso é tratado como feminicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O homicídio ocorreu por volta das 13h, no bairro São Geraldo, em Ijuí, no Noroeste do Rio Grande do Sul. Policiais militares foram acionados e encontraram a vítima, Miriane Lacerda Vieira, sem vida no quarto de uma pensão.