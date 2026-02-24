Um jovem de 19 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica na tarde de domingo (22). A vítima, identificada como Gionata de Almeida Binello, não resistiu ao choque e morreu ainda no local.

O acidente ocorreu no município de Sagrada Família. De acordo com informações repassadas pela polícia, o rapaz realizava o corte de grama na residência da família quando, por volta das 17h, sofreu a descarga elétrica.