TRAGÉDIA

Aos 19 anos, jovem leva choque e morre enquanto cortava grama

Por Da Redação | Sagrada Família (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Gionata de Almeida Binello
Gionata de Almeida Binello

Um jovem de 19 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica na tarde de domingo (22). A vítima, identificada como Gionata de Almeida Binello, não resistiu ao choque e morreu ainda no local.

O acidente ocorreu no município de Sagrada Família. De acordo com informações repassadas pela polícia, o rapaz realizava o corte de grama na residência da família quando, por volta das 17h, sofreu a descarga elétrica.

As circunstâncias do ocorrido ainda serão apuradas pelas autoridades, que devem investigar as condições do equipamento utilizado e as causas do choque.

