O dono de um bar foi morto a facadas na noite de segunda-feira (23). Após o crime, o suspeito deixou o local e foi beber em outro estabelecimento, onde acabou preso pela polícia. A identidade do detido não foi divulgada.
O homicídio aconteceu no bairro Itapuã, em Vila Velha, na Grande Vitória. A vítima, João Carlos Speedo, de 61 anos, era proprietária do bar e foi atacada por volta das 18h. Câmeras de segurança registraram o momento em que o agressor, vestindo camisa branca, se aproxima do balcão e desfere vários golpes de faca.
Testemunhas relataram à Polícia Militar que o suspeito frequentava o bar e teria discutido com o comerciante um dia antes. Na segunda-feira, voltou ao local e iniciou o ataque. João foi atingido diversas vezes e caiu no chão. Um homem ainda tentou impedir as agressões, mas também foi ameaçado.
Depois do assassinato, o suspeito seguiu para outro bar, também em Itapuã, em frente à praia. Segundo um funcionário, ele pediu uma cerveja, mostrou a faca que teria sido usada no crime e enviou áudios pelo celular demonstrando irritação. Em seguida, solicitou a conta e afirmou que poderia sair a qualquer momento.
O trabalhador contou que o homem chegou a dizer que havia matado alguém e que estava arrependido. Pouco depois, equipes policiais chegaram ao estabelecimento e efetuaram a prisão.
Familiares, amigos e clientes estiveram no bar da vítima após o crime. João era conhecido na região e mantinha o comércio na Rua Goiânia, próximo à Comunidade São Pedro Pescador, há cerca de oito anos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.
A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer a motivação do crime. A Guarda Municipal informou que não foi acionada para a ocorrência.