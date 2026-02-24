O dono de um bar foi morto a facadas na noite de segunda-feira (23). Após o crime, o suspeito deixou o local e foi beber em outro estabelecimento, onde acabou preso pela polícia. A identidade do detido não foi divulgada.

O homicídio aconteceu no bairro Itapuã, em Vila Velha, na Grande Vitória. A vítima, João Carlos Speedo, de 61 anos, era proprietária do bar e foi atacada por volta das 18h. Câmeras de segurança registraram o momento em que o agressor, vestindo camisa branca, se aproxima do balcão e desfere vários golpes de faca.