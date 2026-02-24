Uma mulher de 34 anos foi presa nesta terça-feira (24), logo após dar à luz, ao ser localizada pela polícia. Condenada por dois homicídios, ela estava foragida e tinha penas que, somadas, chegam a 41 anos de prisão em regime fechado.
A prisão ocorreu no Pronto-Socorro de Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá. Silvana Ferreira da Silva foi encontrada por equipes da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assim que recebeu alta médica. O bebê ficou sob os cuidados de um familiar. A defesa da suspeita não foi localizada.
Silvana foi condenada pelas mortes de Dirceu de Lima Raimundo, de 58 anos, e Crizuandhel Fialho Egueis Arruda, de 43.
O primeiro crime ocorreu em 2019. Dirceu, que mantinha relacionamento com a mulher, desapareceu no bairro Jardim Marajoara 2º, em Várzea Grande. Dias depois, o corpo dele foi encontrado enterrado em uma cova rasa no quintal da própria casa, em avançado estado de decomposição. A perícia identificou manchas de sangue em vários pontos do imóvel e concluiu que o homicídio aconteceu dentro da residência. Após o desaparecimento, segundo a investigação, Silvana passou a utilizar a motocicleta da vítima e afirmava que ele havia viajado a trabalho. Ela foi presa à época.
Mesmo detida, iniciou relacionamento com Crizuandhel, que chegou a se casar com ela para poder visitá-la na unidade prisional. Em fevereiro de 2023, ele foi flagrado tentando entrar no presídio com drogas escondidas em um rolo de barbante, a pedido da esposa, e acabou preso por tráfico.
Em dezembro daquele ano, Silvana fugiu do presídio. Dois meses depois, em 21 de fevereiro de 2024, Crizuandhel foi assassinado no bairro Despraiado, em Cuiabá. Ele foi encontrado morto na guarita de um condomínio, com perfurações provocadas por arma branca.
Imagens de câmeras de segurança mostraram dois homens e a então esposa perseguindo a vítima. Um dos suspeitos desferiu as facadas, enquanto a mulher também participou das agressões, com chutes e pedradas. Em seguida, ela fugiu utilizando a motocicleta de Crizuandhel.
Indiciada, denunciada e posteriormente condenada pelo segundo homicídio, Silvana permanecia foragida até ser localizada nesta terça-feira.