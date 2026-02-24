Uma mulher de 34 anos foi presa nesta terça-feira (24), logo após dar à luz, ao ser localizada pela polícia. Condenada por dois homicídios, ela estava foragida e tinha penas que, somadas, chegam a 41 anos de prisão em regime fechado.

A prisão ocorreu no Pronto-Socorro de Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá. Silvana Ferreira da Silva foi encontrada por equipes da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assim que recebeu alta médica. O bebê ficou sob os cuidados de um familiar. A defesa da suspeita não foi localizada.