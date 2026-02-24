Os dois cães da raça pitbull envolvidos no ataque que resultou na morte de uma idosa de 69 anos permanecerão apreendidos no Centro de Controle de Zoonoses de São José dos Campos até decisão judicial.
O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (23), na Travessa Quatro, no bairro Majestic. A vítima foi atacada em via pública e chegou a ser socorrida em estado gravíssimo, mas morreu na manhã desta terça-feira (24), após não resistir aos ferimentos.
Destino dos animais.
De acordo com a Polícia Civil, os dois pitbulls apontados como responsáveis pelo ataque foram apreendidos pela equipe do CCZ logo após a ocorrência.
Os animais estão sob custódia do órgão municipal e ficarão retidos até que a Justiça determine qual será o destino deles, que pode incluir avaliação comportamental e outras medidas previstas em lei.
Além dos dois cães envolvidos diretamente no ataque, outros 13 animais foram encontrados na residência do tutor, em condições consideradas insalubres. Todos foram recolhidos para avaliação.
Tutor preso.
O proprietário dos cães foi preso em flagrante e vai responder por homicídio qualificado com dolo eventual (quando se assume o risco de matar); omissão de cautela na guarda de animal; maus-tratos, conforme a Lei de Crimes Ambientais.
Segundo o despacho da autoridade policial, o tutor teria deixado de adotar medidas mínimas de contenção para animais reconhecidamente fortes e potencialmente agressivos. Testemunhas afirmaram que ele já havia sido alertado anteriormente sobre os riscos.
Ataque foi violento.
A vítima sofreu múltiplas mordidas e ferimentos graves. Equipes do SAMU e do helicóptero Águia prestaram socorro no local.
Apesar dos esforços médicos, o óbito foi confirmado na manhã seguinte.
A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil. Laudos periciais e exames do Instituto Médico Legal devem complementar o inquérito.