Os dois cães da raça pitbull envolvidos no ataque que resultou na morte de uma idosa de 69 anos permanecerão apreendidos no Centro de Controle de Zoonoses de São José dos Campos até decisão judicial.

O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (23), na Travessa Quatro, no bairro Majestic. A vítima foi atacada em via pública e chegou a ser socorrida em estado gravíssimo, mas morreu na manhã desta terça-feira (24), após não resistir aos ferimentos.

Destino dos animais.